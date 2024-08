LPI-EF: Berauschter Autofahrer

Erfurt (ots) - Unbekannte nutzten das vergangene Wochenende, um in die Büroräume eines Vereins in Erfurt einzubrechen. Dazu öffneten die Täter zunächst eine Terrassentür, um sich so Zutritt in die Büroräumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend brachen sie mit Gewalt einen Schrank auf und stahlen Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizeibeamten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS) Rückfragen ...

