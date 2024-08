LPI-EF: Einbruch bei Verein

Landkreis Sömmerda (ots) - Auf einen Transporter samt Inhalt hatten es Unbekannte im Landkreis Sömmerda abgesehen. Vermutlich bereits am vergangenen Wochenende machten sich die Täter an dem geparkten Mercedes zu schaffen. Dazu bohrten sie ein Loch in die Schiebetür, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört, da sie nicht in das Auto eindrangen. Der entstandene Sachschaden an der Tür wurde auf etwa 1.000 Euro ...

