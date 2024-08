LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Erfurt (ots) - Auf eine Zahnarztpraxis hatten es Unbekannte dieses Wochenende in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Freitag zu Sonntag hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster der Praxis im Stadtteil Daberstedt auf und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend stahlen sie aus einer Geldkassette einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die ...

mehr