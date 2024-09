Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter brechen in Schnellrestaurant ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In dem Zeitraum zwischen dem 05.09.2024, 02:30 Uhr, und dem 05.09.2024, 05:30 Uhr, stiegen die Unbekannten über ein Fenster in das Schnellrestaurant in der Mastbergstraße in Hildesheim ein und suchten das dortige Büro auf. Sie entwendeten Bargeld, welches in zwei Behältnissen aufbewahrt war, und flüchteten anschließend vom Tatort.

Zeugen, die zur der Tat Hinweise geben können oder die ein Ausbaldowern beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell