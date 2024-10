Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn mit der Bilanz zur DNA- Reihenuntersuchung nach versuchtem Tötungsdelikt

Heilbronn (ots)

Unterbalbach: Bilanz zur DNA-Reihenuntersuchung

Nachdem am 28.07.2023 eine damals wohnsitzlose 61-Jährige in der Nähe eines Sportplatzes in Unterbalbach schwer verletzt aufgefunden wurde (wir berichteten unter Anderem hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5873345), wurde durch das Amtsgericht Mosbach eine DNA-Reihenuntersuchung angeordnet, die von Samstag, 12. Oktober 2024, bis Montag, 14. Oktober 2024, in der Balbachhalle in Unterbalbach durchgeführt wurde. Hierzu wurden im Vorfeld etwa 600 männliche Personen zur DNA-Abgabe eingeladen. Etwas mehr als 70% der Angeschriebenen beteiligten sich an der kriminalpolizeilichen Maßnahme. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim bedankt sich bei der Bevölkerung für die gezeigte Unterstützung und ist mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Wir weisen aber nochmals darauf hin, dass die Teilnahme an der DNA-Reihenerhebung zwar freiwillig war, jedoch die Personen, welche nicht zu den Terminen erschienen sind oder die Erhebung gänzlich verweigern, mit Recherchen und Überprüfungen zu ihrer Person und im Zusammenhang mit den Tatumständen auch in ihrem persönlichen Umfeld oder an der Arbeitsstätte rechnen müssen. In Einzelfällen können bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen aufgrund richterlicher Anordnung DNA-Proben auch zwangsweise erhoben werden. Bis dahin besteht noch die Möglichkeit, die Probe direkt beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim abzugeben. Um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 09341810 wird gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell