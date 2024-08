Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht für Wilhelmshaven für den Zeitraum 09. - 11.08.2024

Wilhelmshaven (ots)

Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:45 Uhr, beobachteten Zeugen in der Börsenstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der unter anderem ein Messer eingesetzt worden sein soll. Beim Eintreffen der Polizei wurde ein männliches Opfer angetroffen, welches eine leichte Verletzung aufwies. Das Opfer wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte weder der Täter noch andere der Gruppe zugehörige Personen festgestellt werden. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Containerbrand

Am Samstagmittag, gegen 13:15 Uhr, stellte ein Zeuge den Brand eines Restabfallcontainers in der Mitscherlichstraße fest. Der Container konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist zurzeit ungeklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Totalfälschung eines Führerscheins/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Wilhelmshaven in der Bismarckstraße einen 33-jährigen Autofahrer. Im Zuge der Kontrolle händigt der Fahrzeugführer einen ausländischen Führerschein aus, welcher Auffälligkeiten aufwies. Eine nähere Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ebenfalls am Samstagnachmittag wurde der männliche Fahrzeugführer eines E-Scooters in der Mitscherlichstraße durch Beamte der Polizei Wilhelmshaven kontrolliert. An dem E-Scooter war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Im Rahmen der weiteren Überprüfung konnte zudem festgestellt werden, dass der E-Scooter mutmaßlich zuvor im November letzten Jahres entwendet worden ist. Den 29-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Ermittlungen zur Herkunft des E-Scooters dauern an.

Verkehrsunfallflucht

Am 10.08.2024 erhielt die Polizei Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in der Mozartstraße. Im Zeitraum von Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, wurden zwei Pkw, ein grauer Toyota Yaris sowie ein grauer VW Golf, welcher hintereinander am Fahrbahnrand geparkt standen, jeweils an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei konnte bei der Unfallaufnahme Spuren des unfallverursachenden Fahrzeugs sichern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 042-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:15 Uhr, befährt ein 37-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw Opel Astra den Friesendamm in Fahrtrichtung Süden. In Höhe der Kreuzung Ölhafendamm/Alfred-Eckhardt-Straße kommt der Fahrzeugführer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kommt auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen. Hierbei wird ein Ampelmast sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Durch den Unfall wird der Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Pkw ist durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Sonntagvormittag befährt eine 43-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw Dacia die Emsstraße in Richtung Osten. In Höhe der Einmündung "Zum Banter See" beabsichtigt sie, auf einen dort für den stattfindenden Triathlon provisorisch eingerichteten Parkplatz einzubiegen. Dies übersieht ein hinter ihr fahrender 32-jähriger Motorradfahrer, welcher daraufhin auf den Pkw auffährt und zu Fall kommt. Der Motorradfahrer verletzt sich durch den Sturz schwer und wird zur weiteren medizinischen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Zwei Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss Am Sonntagmittag kontrollierten Beamten der Polizei Wilhelmshaven in der Werftstraße eine 45-jährige Autofahrerin. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dieser fest. Der daraufhin durchgeführte Drogenvortest verläuft positiv auf THC und Amphetamin.

Ebenfalls am Sonntagmittag wurde ein Autofahrer in der Marktstraße durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wilhelmshaven angehalten und kontrolliert. Da auch bei diesem Autofahrer körperliche Auffälligkeiten festzustellen waren, sollte ebenfalls ein Drogenvortest durchgeführt werden. Für die dazu notwendige Urinabgabe begab sich der 29-jährige mit den Beamten zu einem nahegelegenen Dixi-Klo. Die Urinabgabe versuchte dieser zu verfälschen, indem er mit dem Probenbecher die Sanitärflüssigkeit aus der Toilette schöpfte. Aufgrund der deutlich grünlichen Färbung misslang dieser Täuschungsversuch. Ein anschließend durchgeführter Vortest mit dem eigenen Urin verlief positiv auf THC und Amphetamin.

In beiden Fällen wurden den jeweiligen Fahrzeugführern eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren, die eine empfindliche Geldbuße nach sich ziehen, wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell