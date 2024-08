Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: besonders schwerer Fall des Diebstahls von Rasenmähern aus Sonderpostenmarkt in Schortens

Schortens (ots)

In der Nacht zum 09.08.24 kam es in Schortens in der Straße Im Gewerbegebiet zu einem besonders schweren Fall des Diebstahl.

Nachdem bislang unbekannte Täter ein Zaunelment gelöst hatten, gelangten sie auf das Außengelände eines Sonderpostenmarktes. Hier entwendeten sie insgesamt 8 original verpackte Rasenmäher der Marke Güde, Typ ECO Wheeler 412.2.

Da die Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug nutzen mussten, werden Zeugen gebeten, die Angaben zum Sachverhalt oder aber zu einem Kleintransporter machen können, sich mit der Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell