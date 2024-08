Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 10.08.2024 zum Altstadtfestauftakt

Wilhelmshaven (ots)

++ Friedlicher Verlauf des Altstadtfestes durch Angreifer mit Pfefferspray getrübt ++

Am 09.08.2024 wurde das Altstadtfest 2024 in Jever eröffnet. Der erste Veranstaltungstag verlief weitgehend friedlich und war von ausgelassen feiernden Besuchern geprägt. Durch die hohe Polizeipräsenz konnten veranstaltungstypische Konflikte zwischen Gästen des Altstadtfestes schnell erkannt und erfolgreich geschlichtet werden. Gedämpft wurde die friedliche Atmosphäre des Traditionsfestes jedoch durch einen bislang unbekannten Täter, welcher gegen 00:20 Uhr in einem Toilettenwagen an der Kreuzung Alter Markt / Von-Thünen-Ufer Pfefferspray versprühte. Mehrere Personen wurden durch den Reizstoff verletzt und mussten medizinisch betreut werden. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

