Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Grundschule durch Graffiti

Schortens (ots)

Im Zeitraum 06.08.- 07.08.2024 kam es zum wiederholten Male zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an der Grundschule Plaggestraße in Schortens. Bislang unbekannte Täter sprühten dort mit blauer Sprühfarbe die Tags "SHKL" und "SHB-Crew" an. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Meldungen bitte an die Polizeistation in Schortens unter 04461 98493-0.

