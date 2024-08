Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 09.-11.08.2024

Jever (ots)

Sachbeschädigung an Pkw im Bereich der Schillerstraße in Jever

In der Zeit vom 09.08.2024, 17:00 Uhr bis 10.08.2024, 14:30 Uhr, parkte eine Geschädigte ihren Pkw (VW Fox, WTM-Kennung) im Bereich der Schillerstraße in Jever.

Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen wurde.

Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Jever

Am 09.08.2024, in der Zeit von 22:50 Uhr bis 23:01 Uhr, entnahmen Unbekannte einen gusseisernen Schachtdeckel aus der Fahrbahn der Wangerländischen Straße im Einmündungsbereich zum Hillernsen Hamm.

Es blieb nur dem Zufall überlassen, dass es in der Folge zu keinem folgenschweren Unfall kam.

Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus in Sillenstede, Am Pelzershamm

In der Zeit vom 09.08.2024, 20:20 Uhr bis 10.08.2024, 08:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Pelzershamm" in Sillenstede ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine rückwärtige Tür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren des Objektes wurden diverse Räume und Behältnisse nach Diebesgut durchsucht.

Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen im Bereich des Campingplatzes "Am Schwimmbad" in Schortens

In der Zeit vom 09.08.2024, 20:00 Uhr bis zum 10.08.2024, 07:45 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen im Bereich der Rezeption des Campingplatzes am Naturfreibad in Schortens.

Unbekannte beschädigten zwei Blumenkübel sowie ein Hinweisschild.

Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell