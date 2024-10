Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Flucht vor der Polizei, Körperverletzung und Unfälle

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Flucht vor der Polizei

Aufgrund eines vorangegangen Hinweises aus der Bevölkerung sollte am Montagnachmittag ein Audi in der Lachenstraße in Adelsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltezeichen ignorierte der Fahrer des Audi, als die Polizei ihn gegen 16.45 Uhr anhalten wollte. Am Ortsausgang Adelsheim in Fahrtrichtung Zimmern beschleunigte der Audi erheblich und überholte einen vorausfahrenden Pkw. Im weiteren Verlauf bog der Audi nach rechts auf die B 292 in Fahrtrichtung Schefflenz ab. Auf der nun folgenden Adelsheimer Brücke beschleunigte der Fahrer erneut deutlich wahrnehmbar. In der scharfen Rechtskurve nach der Adelsheimer Brücke überholte der Audi-Fahrer trotz eines entgegenkommenden Fahrzeugs, sodass dieses abbremsen musste. Ein weiteres Überholmanöver vollzog der Audi-Fahrer auf Höhe der Einfahrt zur Justizvollzugsanstalt Adelsheim. Anschließend verlor die Polizeistreife zunächst den Blickkontakt zum Fahrzeug. Im weiteren Verlauf konnte der verlassene Audi auf Höhe der Einfahrt des Gefängnisses in Adelsheim auf einem Feldweg wiederentdeckt werden. Das Fahrzeug hatte sich offenbar im Bankett festgefahren. Der Audi wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Rufnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Auseinandersetzung in Lebensmittelgeschäft

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Montagabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "An der Bachmühle" in Mosbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19 und einem 24 Jahre alten Mann. Die beiden Kontrahenten verletzten sich dabei gegenseitig jeweils leicht. Der ältere der beiden wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Szenerie wurde von einer Vielzahl an Kunden beobachtet. Das Polizeirevier Mosbach bittet die noch unbekannten Zeugen daher, sich unter der Rufnummer 06261 8090 zu melden.

Elztal: Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

In der Nacht auf Dienstag kam es in der Oberschefflenzer Straße in Elztal zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrzeuglenker kam gegen 00.35 Uhr mit seinem Audi in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Audi mit dem Betonsockel eines Geländers und prallte anschließend gegen eine Hausmauer. Diese Hausmauer überfuhr der Audi im weiteren Verlauf und prallte dann mit einem im Hof geparkten VW zusammen. Die genaue Höhe der Sachschäden ist bislang unbekannt. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten vor Ort Alkoholgeruch in der Atemluft des Audi-Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der Fahrer musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Billigheim: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 EUR hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag in Billigheim. Im Zeitraum von 13.25 Uhr bis 14.45 Uhr parkte die 16-jährige Geschädigte ihr dreirädriges Kraftfahrzeug in der Schefflenztalstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell