Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Drei Monate ohne Führerschein

Heilbronn (ots)

Dallau: Drei Monate ohne Führerschein

Drei Monate ohne seinen Führerschein wird ein 29-Jähriger auskommen müssen. Zudem kommen noch zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und 700 Euro Bußgeld. Der Mann war am Dienstagnachmittag mit seinem Skoda auf der B27 zwischen Buchen und Mosbach unterwegs und beschleunigte seinen Wagen mehrfach auf Geschwindigkeiten zwischen 160 und 190 km/h bei erlaubten 100 km/h. In Dallau konnte er einer Kontrolle unterzogen werden. Was er beim Beschleunigen nicht wusste ist, dass ein Videoüberwachungsfahrzeug der Polizei hinter ihm fuhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell