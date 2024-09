Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Hund vom Dach gerettet und größeren Wasserschaden verhindert

Kranenburg (ots)

Am Vormittag des 10. September kam es zu einem außergewöhnlichen Einsatz der Feuerwehr in Kranenburg, als ein Hund durch ein geöffnetes Dachfenster auf das Dach eines Wohnhauses gelangte. Unter zur Hilfenahme einer Leiter konnte das Tier sicher vom Dach gerettet werden. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich auch eine Person in einer Notlage befand, betrat die Feuerwehr in Absprache mit der Polizei und dem Ordnungsamt die betreffende Wohnung. Allerdings wurde keine Person angetroffen. Jedoch entdeckten die Einsatzkräfte einen geöffneten Wasserhahn, wodurch bereits Teile der Wohnung unter Wasser standen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein größerer Sachschaden verhindert werden. Der Hund wurde vorerst dem Tierheim zugeführt, da ein Eigentümer nicht ausfindig gemacht werden konnte. Schlussendlich appelliert die Feuerwehr an alle Haustierbesitzer darauf zu achten, dass Fenster und Türen gesichert sind, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.

