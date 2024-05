Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kerze setzt Zeitung in Brand

Kaiserslautern (ots)

Weil Rauch aus einer Wohnung drang, wurden in der Nacht zu Mittwoch Polizei und Feuerwehr in die Bännjerstaße gerufen. Die Quelle des Qualms wurde schnell ausfindig gemacht: In der Wohnung eines Mannes war eine Kerze umgefallen und hatte eine Zeitung in Brand gesetzt. Der Bewohner hatte noch vor Eintreffen der Feuerwehr bereits mit ersten Löschmaßnahmen begonnen - die Einsatzkräfte vollendeten das "Werk".

Verletzte wurde durch den Brand niemand. Der Bewohner wurde lediglich vorsorglich zur medizinischen Abklärung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |cri

