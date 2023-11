FW Hannover: PKW-Brand in Hannovers Innenstadt

Hannover-Badenstedt (ots) - Die Feuerwehr Hannover wurde am Vormittag zu einem Laubenbrand in der Klein-gartenkolonie "Fösse" in Hannover-Badenstedt gerufen. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 11:10 Uhr am heutigen Vormittag wurde der Regionsleitstelle durch Anwohner über den Notruf ein Laubenbrand in der Kleingartenkolonie Fösse gemeldet. Die Regionsleitstelle alarmierte umgehend einen Löschzug der ...

mehr