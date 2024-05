POL-PPWP: Wer hat den Opel gerammt?

Kaiserslautern (ots) - Zwei Ladendiebe hat die Polizei am Dienstagnachmittag mit Hilfe aufmerksamer Zeugen überführt. Die beiden Männer fielen gegen 14.20 Uhr in einem Modehaus in der Fackelstraße auf, wo sie sich an den Diebstahlsicherungen zweier Hosen zu schaffen machten. Beide Kleidungsstücke wurden dabei beschädigt. Die Langfinger konnten gestellt werden. In den Hosen- und Jackentaschen sowie Rucksäcken der ...

mehr