Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Beschädigte Baufahrzeuge

Heilbronn (ots)

Schöntal: Baufahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person zwei Baufahrzeuge bei Schöntal-Bieringen. Ein Radlager und ein Kettenbagger standen an einer Baustelle eines Umspannwerks nordöstlich von Bieringen, als sich der oder die Unbekannte an ihnen zu schaffen machte. An den Fahrzeugen wurden die Frontscheiben der Fahrerkabinen eingeschlagen und zwei Scheinwerfergläser sowie Außenspiegel zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell