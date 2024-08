Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu Verkehrsverstößen geben?

Eichelhardt (ots)

Am Abend des 12.08.2024 befuhr zwischen 19:15 Uhr und 19:35 Uhr ein grauer Pkw mit dem Teilkennzeichen WW die B 256 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Eichelhardt, um dort weiter auf die L 290 in Fahrtrichtung Kroppach abzubiegen. Durch einen Mitteiler wurde gemeldet, dass der Fahrer des Pkw in Schlangenlinien gefahren sein soll und so auch diverse Male auf die Gegenfahrspur, gefährdend für den nahenden Gegenverkehr, geraten sein soll. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise durch Zeugen oder Geschädigte zu diesem Vorfall.

