Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bietigheim-Bissingen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung zwischen Eishockeyfans

Heilbronn (ots)

Am Freitagabend fand das Eishockey-Nachbarschaftsderby zwischen den Bietigheimer Steelers und den Heilbronner Falken statt. Nach dem Oberliga-Süd-Spiel in der Eissporthalle im Ellental, welches die Steelers mit 2:1 für sich entscheiden konnten, kam es an einem Kreisverkehr in der Schwarzwaldstraße neben der Arena zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans der beiden rivalisierenden Lager. Ein Fanbus der Heilbronner Falken war bereits zur Heimfahrt gestartet und wurde am Kreisverkehr südwestlich der Eishalle von feiernden Bietigheimer Fans durch Hochhalten der Mannschaftsschals verabschiedet. Daraufhin hielt der Bus an und mehrere Heilbronner Fans stiegen aus. In der Folge kam es zunächst zu einem verbalen Streit und danach zu einer gewaltsamen Wegnahme des Fanschals eines Bietigheimer Fans. Das Polizeirevier Bietigheim und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg suchen in diesem Zusammenhang Zeugen und Beteiligte der Auseinandersetzung. Vor allem der geschädigte Besitzer des entwendeten Fanschals wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die aufnehmende Dienststelle in Bietigheim ist unter der Telefonnummer 07142/4050 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de erreichbar. Des Weiteren können sich die angesprochenen Personen an das Hinweistelefon 0800/1100225 bzw. an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de wenden.

