Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung, Unfälle und Einbruch

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch 19.30 Uhr und Donnerstag 13.30 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter zwei Autos in Adelsheim-Sennfeld. Die beiden VW waren in der Bahnhofstraße auf öffentlichen Parkplätzen nahe des Bahnhofs abgestellt., Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 062819040, zu melden.

Walldürn: Unfall an Kreuzung

Am Mittwochabend kam es zu einem Unfall in Walldürn, der einen Sachschaden im vierstelligen Bereich zur Folge hatte. Eine 38-jährige Skoda-Fahrerin fuhr gegen 18.10 Uhr auf der Bonnstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Adolf-Kolping-Straße einbiegen. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges musste sie allerdings halten, was dazu führte, dass eine 18-jährige Ford-Fahrerin dem Skoda auffuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Obrigheim: Hohen Sachschaden verursacht und anschließend geflüchtet

Am Mittwoch kam es in Obrigheim zwischen 10 Uhr und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter stieß, vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug, in der Schloßstraße gegen eine Laterne und flüchtete anschließend. Dabei entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Obrigheim: Unfall mit schwerverletzter Autofahrerin

Am Donnerstagabend kam es zu einem Unfall in Obrigheim. Eine 48-jährige Opel-Fahrerin fuhr aus Asbach in eine Einbündung ein, um nach links auf die Bundesstraße 292 einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden 47-jährigen Skoda-Fahrerin. Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Die Skoda-Fahrerin kam zur Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Mosbach: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Mittwochnachmittag beschädigten unbekannte Täter einen abgestellten Bus in Neckarelz. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich zwei Personen unberechtigt in einem Linienbus befanden, der in der Rudolf-Diesel-Straße zur Reparatur abgestellt war. Die Personen entfernten sich anschließend in Richtung eines Möbelhauses. Nach Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass die Türe des Busses beschädigt wurde. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Obrigheim: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 13 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Fahrzeug in Obrigheim. Das Fahrzeug eines 60-Jährigen war in diesem Zeitraum in der Straße "Am Steigeneck" abgestellt. Der Unbekannte schlug mit einem nicht bekannten Gegenstand die hintere linke Scheibe ein. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Neunkirchen: Unfall mit Linienbus

Am Freitagmorgen kam es zu einem Unfall in Neunkirchen, bei dem ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstand. Gegen 6.10 Uhr fuhr ein Linienbus von Breitenbronn in Richtung Neunkirchen. Auf der Breitenbronner Straße streifte der Bus einen VW, der ordnungsgemäß am rechten Straßenrand abgestellt war. Er verständigte die Polizei. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Mosbach: Diebstahl aus Gerätehaus

Zwischen Samstag, 12 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr kam es in Diedesheim in der Kantstraße zu einem Einbruch in ein Gartengrundstück. Im oben genannten Zeitraum verschaffte sich ein unbekannter Täter unberechtigten Zutritt auf das Gartengrundstück eines 40-Jährigen. Er entwendete Gartengeräte im Wert von rund 2000 Euro aus dem dortigen Gerätehaus, welches ursprünglich verschlossen war. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell