Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall, Kupferstich entwendet, Dieseldiebe unterwegs

Heilbronn (ots)

Öhringen/Platzfeld: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden von 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls bei Öhringen. Ein 57-Jähriger war am Donnerstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, mit seinem BMW auf der Kreisstraße 2354 von Neuenstein in Richtung Friedrichsruhe unterwegs, als er mutmaßlich an der Einmündung bei Platzfeld den vorfahrtsberechtigten Passat eines 25-Jährigen übersah. Der Passatfahrer war mit seinem Wagen auf der Landesstraße 1050 von Öhringen in Richtung Friedrichsruhe unterwegs. Beide Pkws kollidierten im Einmündungsbereich und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der 25-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Öhringen: Kupferstich entwendet

Offenbar unbemerkt gelang es einem Unbekannten einen 100 Jahre alten Kupferstich aus einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichsruher Straße in Öhringen zu entwenden. Das Kunstwerk hing im Treppenhaus des Gebäudes neben der Haustür des Besitzers. Wer in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Donnerstagabend, 21.45 Uhr, im Bereich der Friedrichsruher Straße verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Öhringen, Telefonnummer 07941 9300, zu melden.

A6/Bretzfeld: Dieseldiebe unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten Unbekannte auf dem Parkplatz Sommerhalden an der Autobahn 6, zwischen Bretzfeld und Öhringen circa 300 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw. Dieser war dort zwischen 23 und 5 Uhr abgestellt, der Fahrer selbst bemerkte den Diebstahl aus seinem abgeschlossenen Tankbehältnis nicht. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell