POL-HN: Main-Tauber-Kreis:Unfälle, Körperverletzung, Diebstahl und couragierte Polizeischüler

Bad Mergentheim: Unfall mit Sachschaden

Am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall in Bad Mergentheim, der einen Sachschaden im vierstelligen Bereich zur Folge hatte. Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer fuhr gegen 13.10 Uhr auf dem "Mittleren Graben" in Richtung "Unterer Graben". Eine 20-jährige BMW-Fahrerin fuhr vor ihm und musste verkehrsbedingt halten. Dies führte dazu, dass der 18-Jährige dem BMW auffuhr. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Bad Mergentheim: Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

In der Nacht auf Freitag wurde ein 25-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall in Bad Mergentheim leicht verletzt. Gegen 23.10 Uhr fuhr ein 64-jähriger VW-Fahrer auf dem "Mittleren Graben" in Richtung "Unterer Graben" und beabsichtigte, in einen Kreisverkehr einzufahren. Dabei kollidierte er mit dem 25-Jährigen, der sich mit seinem Fahrrad im Kreisverkehr befand. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhauseingeliefert. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Tauberbischofsheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zwischen Montag 6 Uhr und Donnerstag 19.10 Uhr kam es in Tauberbischofsheim zu einem Unfall, nach welchem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein Mercedes war in dieser Zeit ordnungsgemäß in der Rammingerstraße abgestellt und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 3.500 Euro. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die den Unfallhergang oder das Fahrzeug beobachten konnten. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Unfall mit Leichtverletzten

Am Donnerstagnachmittag wurden zwei Personen bei einem Unfall in Lauda-Königshofen leicht verletzt. Ein 57-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Bachgasse von der Bahnhofsstraße kommend. Ein 16-jähriger Kraftradfahrer befand sich, zusammen mit seiner Sozia, auf der Spitalstraße, welche sich mit der Bachstraße kreuzt. Zwischen dem Audi und dem Kraftrad kam es zum Zusammenstoß. Beide sich auf dem Kraftrad befindlichen Personen stürzten und verletzten sich dabei leicht, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Wertheim: Zeugenaufruf nach Schlägerei

Am Donnerstagabend kam es in Wertheim am Wartberg zu einer Schlägerei, bei der eine Person verletzt wurde. Gegen 20.30 Uhr geriet eine Gruppe von 15 - 20 Personen in Streit. Der Streit eskalierte. Einem 32-Jährigen wurde von einem Unbekannten mit einem Bierkasten auf den Kopf geschlagen. Zudem schlugen und traten wohl weitere Beteiligte auf ihn ein. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die die Tat beobachten konnten und Angaben zu den Tätern machen können, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Couragierte Polizeischüler schreiten ein

In der Nacht auf Freitag konnte ein augenscheinlich alkoholisierter 38-Jähriger in Wertheim von drei Polizeischülern, welche privat unterwegs waren, davon abgehalten werden, ein Tankstellengelände in der Weingärnterstraße mit seinem Pkw zu verlassen. Der Mann war im Begriff, gegen 22.15 Uhr an einer der Zapfsäulen in sein Auto zu steigen und loszufahren. Dies verhinderten die aufmerksamen Polizeischüler und informierten zudem das Polizeirevier Wertheim über den Sachverhalt. Die hinzugerufene Streife stellte bei dem Mann tatsächlich einen Atemalkoholwert von knapp 1,6 Promille fest, worauf ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 38-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus mitgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Wertheim: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Drogeriemarkt

Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt in Wertheim zu einem Diebstahl. Zwei unbekannte Täter begaben sich gegen 17.50 Uhr in einen Drogeriemarkt in der Willy-Brandt-Straße und füllten sich große Einkaufstaschen mit Elektroartikeln. eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und lief einem der Unbekannten hinterher. Ein weiterer Zeuge lief ihm ebenfalls nach. Es gelang ihm, den Tatverdächtigen in der John-F.-Kennedy-Straße festhalten. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden, woraufhin der Tatverdächtige letztlich ohne Diebesgut davonlief. Auch der zweite Tatverdächte konnte unbekannt entkommen. Beide Tatverdächtige sind männlich. Einer der Tatverdächtigen hat blonde, kurze Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Schuhe. Der zweite Tatverdächtige hat hellbraune, kurze Haare, trug zum Tatzeitpunkt ebenfalls einen schwarzen Pullover, eine grüne Weste, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den Tätern und der Tat machen können. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Am Donnerstagnachmittag kam es in Wertheim zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Gegen 13 Uhr fuhr ein 82-jähriger VW-Fahrer in einen Kreisel in der Karl-Carstens-Straße ein und übersah wohl den 64-Jährigen, der dort mit seinem Fahrrad unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, durch welche der Fahrradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1.100 Euro geschätzt.

Wertheim: Unfall zwischen Fahrradfahrern

Am Mittwochnachmittag kam es in Wertheim zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem sich eine 55-Jährige leicht verletzte. Die beiden Fahrradfahrer fuhren gegen 14 Uhr einen Radweg an der Landesstraße 508 entlang. Die 55-Jährige fuhr aus Nassig in Richtung Vockenrot. An der Kreuzung mit der L508 in Richtung Neuhof befand sich eine andere 65-Jährige mit ihrem Fahrrad. In der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die 55-Jährige stürzte und sich verletzte. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

