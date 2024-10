Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Flucht über Gleise, Brand im Keller, Kontrollen in der Innenstadt

Heilbronn: Mehrere Anzeigen nach Kontrollen in der Innenstadt

Beleidigung, Betäubungsmittel, Messer - mehrere Personen wurden am Mittwoch in der Heilbronner Innenstadt angezeigt. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn waren am Abend in der Innenstadt unterwegs und kontrollierten 66 Personen. Dabei wurden drei Ordnungswidrigkeiten und sechs Straftaten zur Anzeige gebracht.

Eine 26-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen, da sie gegen 17 Uhr mit einem Springmesser in der Urbanstraße kontrolliert wurde. Das Messer hat eine Klingenlänge von 6 Zentimetern und wurde beschlagnahmt.

Ein E-Scooter-Fahrer fuhr im öffentlichen Straßenverkehr, ohne dass das Fahrzeug über den nötigen Versicherungsschutz verfügte. Ein weiterer E-Scooter-Fahrer räumte ein, dass er am Morgen Cannabis konsumiert hatte. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Auf dem Markplatz wurde ein 19-Jähriger gegen 19.30 Uhr durch Zivilbeamte kontrolliert. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde in einer Umhängetasche ein Handy mit einer angeschlossenen Powerbank aufgefunden. Hierbei fiel auf, dass diese sehr leicht war und es beim Schütteln im Inneren klapperte. Dies lag daran, dass sich im Inneren kein Akku sondern mehrere Haschischkanten befanden. Diese wurden sichergestellt und der 19-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.

Gegen 22 Uhr wurden Zivilbeamte in der Allee bei der Durchführung einer Personenkontrolle von einem 42-Jährigen beleidigt. Daraufhin wurde dieser festgenommen und zur Feststellung seiner Identität zum Polizeirevier gebracht. Während des Transports und der erkennungsdienstlichen Behandlung beleidgte er die Beamten weiterhin dauerhaft. Als der 42-Jährige in die Hafträume gebracht wurde, spuckte er einem Polizeibeamten auf die Hand.

Güglingen: Pkw überschlagen

Leichte Verletzungen erlitt die 31-jährige Fahrerin eines Renault Clio bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen bei Güglingen. Die Frau war gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 1110 zwischen Güglingen und Kleingartach unterwegs. Dort kam sie aus bisher unbekannter Ursache mit dem rechten Hinterrad von der Fahrbahn ab und verlor hierdurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kollidierte der Renault mit einem Gebüsch und einem Zaun. Anschließend überschlug sich der Pkw und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Neckarwestheim: Brand in Keller

5.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwochnachmittag bei einem Brand in einem Kellerraum in Neckarwestheim. Zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren bemerkten gegen 14 Uhr Rauch im Treppenhaus des Gebäudes in der Ländlestraße und verständigten dann ihren 72-jährigen Großvater. Dieser konnte das Feuer, das im Bereich einer Herdplatte in einem Kellerraum mit eingebauter Küche entstanden war, mit Wasser löschen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Die beiden Kinder und der 72-Jährige wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Neckarsulm: Über Gleise geflüchtet - Jugendlicher festgenommen

Aufgrund von defekten Rückleuchten sollte am Mittwochabend ein Rollerfahrer in Neckarsulm kontrolliert werdenDer 16-Jährige war gegen 19.45 Uhr auf der Kreisstraße 2000 von Neckarsulm in Richtung Bad Friedrichshall mit seinem Motorroller unterwegs. Als er wegen der Rückleuten, einem nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen und sehr lauten Motorgeräuschen kontrolliert werden sollte, ignorierte er das Blaulicht sowie die weiteren Anhaltesignale der Streife. Während der Hinterherfahrt fuhr der Jugendliche mit bis zu 70 km/h. Nach etwa 500 Metern, kurz vor der Abzweigung zur Hasenmühle, bremste er ab, fuhr auf den Gehweg und warf seinen Roller zu Boden. Anschließend flüchtete er zu Fuß zu den Bahngleisen und überquerte diese. Daher musste eine kurzfristige Sperrung des Bahnverkehrs veranlasst werden. Durch mehrere Streifen konnte der Flüchtende dann eingeholt und zwischen der Gleisanlage und einer Mauer festgenommen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Roller nicht versichert ist und technisch modifiziert wurde, um eine höhere Endgeschwindigkeit zu erreichen. Daher wurde das Fahrzeug sichergestellt. Außerdem ist der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er an seinen Vater übergeben und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Untergruppenbach: 35.000 Euro Schaden nach Unfall

Unter dem Einfluss von Alkohol sorgte der 55-jährige Fahrer einer Mercedes B-Klasse für hohen Sachschaden in Untergruppenbach. Der Mann war gegen 4.45 Uhr auf der Ilsfelder Straße stadteinwärts unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er ungebremst gegen einen geparkte Audi A3. Dieser wurde hierdurch gegen einen Anhänger und einen Seat Cupra geschoben. Der Anhänger wiederum wurde gegen einen weiteren Audi A3 geschoben. Hierdurch entstand Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille Er musste die Beamten deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.

