Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Zwischen Montagnachmittag, 14.10.2024, 15.00 Uhr und Dienstagmittag, 15.10.2024, 13.00 Uhr wurden mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge in der Schlosserstraße in Emmendingen beschädigt.

Die bislang unbekannten Täter zerkratzten jeweils die linke Fahrzeugseite der Autos, mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand. Betroffen waren drei Pkw. Die Höhe des Schadens wird insgesamt auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Am Dienstag, 15.10.2024, zwischen 07.00 Uhr und 13.00 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Brettenbachstraße in Emmendingen. Hier wurde bei einem ebenfalls am Straßenrand geparkten Wagen die linke Fahrzeugseite in vermutlich gleicher Weise beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe wird hier auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können.

