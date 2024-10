POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 15.10.2024, in der Zeit zwischen 3:40 Uhr und 5:00 Uhr wurde in eine Tankstelle in der Eschholzstraße in Freiburg eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein Unbekannter die Räumlichkeiten der Tankstelle, nachdem dieser zuvor eine Fensterscheibe gewaltsam eingeschlagen und eine Türe zum Verkaufsraum beschädigt hatte. ...

