POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 15.10.2024, in der Zeit zwischen 3:40 Uhr und 5:00 Uhr wurde in eine Tankstelle in der Eschholzstraße in Freiburg eingebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein Unbekannter die Räumlichkeiten der Tankstelle, nachdem dieser zuvor eine Fensterscheibe gewaltsam eingeschlagen und eine Türe zum Verkaufsraum beschädigt hatte.

Umfang und Wert der Beute sind unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) zu melden.

