Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March: Haus mit Stahlkugeln beschossen Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zum wiederholten Mal wurde am Montag 11.10.2024 ein Haus in der Herrenstraße in March-Hugstetten mit Stahlkugeln beschossen. Bereits im Frühjahr und im Sommer diesen Jahres kam es zu solchen Vorfällen. Unbekannte schossen vermutlich mit einer Schleuder im Schutze der Dunkelheit eine oder mehrere Stahlkugeln gegen das Erdgeschoss des Anwesens. Hierbei entstanden bereits Schäden an einer Terrassentür und an der Fassade. Hinweise auf die Täterschaft nimmt der Polizeiposten March unter Tel.: 07665/934293 entgegen.

