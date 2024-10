POL-FR: Emmendingen: Tatverdächtiger nach vorausgegangenem Bankraub vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Sonntag Mittag bis Montag Abend, 13.10./14.10.2024, ist ein in der St. Georg Straße in Erzingen geparktes Auto mutwillig beschädigt worden. An der hinteren rechten Fahrzeugseite konnte eine massive Eindellung am dunkelfarbenen Pkw festgestellt werden. Der Polizeiposten Wutöschingen bittet um Hinweise zu den üblichen Öffnungszeiten ...

