POL-NOM: Richtigstellung Verkehrsunfall

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Freitag, 04.10.2024, 19.00 Uhr - Montag, 07.10.2024, 07.30 Uhr NORTHEIM (mil) In dem oben genannten Tatzeitraum beschädigte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug eine Schranke im Albert-Schweitzer-Weg in Northeim. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Die Schranke wurde durch den Zusammenstoß so ...

