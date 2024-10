Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schranke beschädigt - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Freitag, 04.10.2024, 19.00 Uhr - Montag, 07.10.2024, 07.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem oben genannten Tatzeitraum beschädigte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug eine Schranke im Albert-Schweitzer-Weg in Northeim. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Die Schranke wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr funktionsfähig war.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell