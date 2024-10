POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Backofenstraße, Sonntag, 06.10.2024, 12:00 Uhr und Montag, 07.10.2024, 16:10 Uhr Einbeck(mho) Im oben genannten Zeitraum wurde ein Pkw VW einer 36-jährigen Frau aus Einbeck beschädigt. Der Pkw stand ordnungsgemäß geparkt an der o.g. Örtlichkeit. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den Pkw und entfernte sich in unbekannte Richtung. Am Pkw der ...

