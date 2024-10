POL-NOM: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Rückingsallee, Montag, 07.10.2024, 13.30 Uhr NORTHEIM (mil) Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am Montag um 13.30 Uhr in einem Northeimer Einkaufszentrum an der o.g. Örtlichkeit. Ein 56-jähriger Mann riss während seines Aufenthaltes in dem Einkaufsmarkt das Etikett einer dort zum Verkauf stehenden Brille ab. Anschließend verstaute er die Brille in seiner Jacke und verließ den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Die Tathandlung wurde ...

