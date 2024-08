Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte entleeren zwei Feuerlöscher im Festzelt der Rhauner Kirmes

Rhaunen (ots)

Im Anschluss an die Bachspautzer Kirmes in Rhaunen wurde in der Nacht vom 05.06.24 auf den 06.05.24 in einem Tatzeitraum von 18:00 bis 08:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter zwei Feuerlöscher im gesamten Festzelt der Kirmes entleert. Hierbei wurde der Boden des Zeltes mit dem Löschschaum benetzt. Durch die Tat entstand ein Gesamtschaden von ca. 200 Euro. Es wurden Strafanzeigen wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln sowie Sachbeschädigung gefertigt. Die Polizei Idar-Oberstein bittet daher Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter 06781/5610 zu melden.

