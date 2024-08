Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Weinhäuschen in Schweich

Schweich (ots)

In der Zeit vom 02.08.2024, 18:00 Uhr bis 04.08.2024, 12:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Ausschankhäuschen/Weinhäuschen in den Weinbergen oberhalb der Autobahn A1, Annaberg in Schweich. Über das Diebesgut ist nicht bekannt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 EUR. Zeugen, insbesondere Spaziergänger die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell