POL-KI: 240927.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt (Folgemeldung zu 240923.1 & 240923.5)

Kiel (ots) - Am frühen Sonntagmorgen stieg ein Täter in eine Wohnung im Skandinaviendamm ein und erbeutete Bargeld. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Bewohnerin gab an, dass sich der Täter gegen 04:30 Uhr durch Einschlagen der Balkontür Zutritt zu der im Hochparterre gelegenen Wohnung im ...

