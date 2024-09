Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240926.2 Kiel: Täter flüchtig nach räuberischer Erpressung - Zeugen gesucht

Kiel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen stieg ein Täter in eine Wohnung im Skandinaviendamm ein und erbeutete Bargeld. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Bewohnerin gab an, dass sich der Täter gegen 04:30 Uhr durch Einschlagen der Balkontür Zutritt zu der im Hochparterre gelegenen Wohnung im Skandinaviendamm auf Höhe des Faluner Wegs verschafft habe. Nach jetzigem Ermittlungsstand suchte der Täter gezielt das Schlafzimmer auf, trat die Zimmertür ein und durchwühlte dort die Schränke. Der Mann habe die anwesende 29-Jährige bedroht, welche daraufhin ihr Portemonnaie ausgehändigt habe. Nachdem der Täter das Bargeld an sich genommen habe, sei er in unbekannte Richtung über den Balkon geflohen.

Der Täter wird als um die 180 cm groß, circa 35 Jahre alt mit dunkler Kurzhaarfrisur und kurzem Vollbart beschrieben. Zur Tatzeit sei er mit einem grauen Pullover mit Aufdruck und einer blauen Jeans bekleidet gewesen.

Das Kommissariat 13 ermittelt im Fall der räuberischen Erpressung und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Ricarda Blucha

