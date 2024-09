Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240926.1 Kiel: Polizeistation Dietrichsdorf kontrollierte Radverkehr

Kiel (ots)

Mittwoch führte die Polizeistation Dietrichsdorf an mehreren erkannten Schwerpunkten im Zuständigkeitsbereich Kontrollen des Radverkehrs durch. Rund zehn Prozent aller Radfahrerinnen und Radfahrer verstießen gegen die Verkehrsregeln.

Im Zeitraum 06:30 Uhr bis 08:30 Uhr ahndeten die Beamtinnen und Beamten der Station gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Landeshauptstadt Kiel an der Alte Schwentinebrücke 24 Personen, die trotz gut sichtbarer und eindeutiger Beschilderung widerrechtlich den Gehweg und nicht die kürzlich sanierte Fahrbahn nutzten. Auf alle kommt ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro zu.

Im Anschluss fanden über einen Zeitraum von insgesamt etwa 2,5 Stunden Kontrollen des Radverkehrs mit dem Schwerpunkt auf Rotlichtverstöße statt. Insbesondere in der Schönberger Straße und der Wischhofstraße kam es in der Vergangenheit zu zahlreichen Verstößen. So auch gestern. Insgesamt acht Fahrerinnen und Fahrer missachteten die für sie rot zeigenden Ampeln. Das Bußgeld beträgt mindestens 60 Euro. Zusätzlich kommt ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei hinzu.

Nach Schätzungen der eingesetzten Polizisten und Polizistinnen passierten im Kontrollzeitraum etwa 350 Radfahrerinnen und Radfahrer die Kontrollstellen. Im Ergebnis hielt sich die Mehrheit somit an die Verkehrsregeln. Positiv fiel auch auf, dass die Mehrheit der Personen einen Fahrradhelm trug und mit Warnwesten oder reflektierender Kleidung unterwegs war. Auch beim Zustand der Fahrräder waren keine negativen Auffälligkeiten festzustellen.

Im Zuge der Kontrollen stoppten die Einsatzkräfte zudem eine Autofahrerin, die während der Fahrt ihr Handy nutzte. Auf sie kommt ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Matthias Arends

