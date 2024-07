Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Entführung eines Musikmanagers

Zwei weitere Festnahmen in Griechenland und Dillingen/Saar

Saarbrücken (ots)

Nachdem im Herbst 2023 vier Personen wegen der Entführung eines Musikmanagers aus Frankfurt am Main zu teils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, ermittelten Kriminalbeamte des Landespolizeipräsidiums aufgrund von Hinweisen auf weitere Straftaten weiter. Diese führten nun zur Festnahme zweier weiterer Männer.

Ein 41-jähriges Führungsmitglied der rockerähnlichen Gruppierung "BAHOZ" unterhielt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Dezernats für organisierte Kriminalität einen organisierten Rauschgifthandel. Zusammen mit einem am vergangenen Freitag (26.07.2024) in Dillingen/Saar festgenommenen, ebenfalls aus der Türkei stammenden, 39-Jährigen soll er einem der bislang vier verurteilten Entführer mehrere Kilogramm Kokain zum Weiterverkauf übergeben haben.

Deshalb bestand gegen den 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der sich vor längerer Zeit in die Türkei abgesetzt hatte, ein europäischer Haftbefehl. Bei der Einreise auf eine griechische Insel am 26.04.2024, wo er zu einer Feierlichkeit eingeladen war, erfolgte die Festnahme durch die griechischen Behörden. Er wurde vergangene Woche ins Saarland überstellt, wo ein Richter den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Auch gegen den in Dillingen festgenommenen, ebenfalls türkischen Staatsangehörigen wurde der Haftbefehl durch den Ermittlungsrichter am vergangenen Freitag in Vollzug gesetzt. Die beiden Männer warten nun in der JVA auf den Prozessbeginn.

Zum Hintergrund:

Im Januar 2023 entführten mehrere Männer einen jetzt 43-Jährigen Saarbrücker aus Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main nach Saarbrücken und forderten von diesen in einem Kellerraum unter Anwendung massiver Gewalt die Herausgabe eines sechsstelligen Euro-Betrages. In diesem Zusammenhang verurteilte das Landgericht Saarbrücken im November 2023 die vier Männer im Alter von 40, 45 und 46 Jahren zu teils mehrjährigen Haftstrafen.

Das Opfer der Entführung wurde selbst wegen Drogendelikten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. In diesem Zusammenhang führten die Beamten des Landespolizeipräsidiums weitere, intensive Ermittlungen durch, die nun zu den beiden beschriebenen Festnahmen führten.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell