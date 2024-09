Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240924.1 Kiel: Polizei warnt vor Trickdieb-Masche und sucht nach Zeugen

Kiel (ots)

Am 23.09.2024 gegen 10:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Lorentzendamm 6 in Kiel zu einem Trickdiebstahl. Zwei mutmaßliche Täter tricksten einen älteren Mann nach einer Geldabhebung aus und stahlen einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag. Die Polizei gibt Warnhinweise und sucht nach Zeugen und Zeuginnen der Tat.

Einer der mutmaßlichen Täter beobachtete den Geschädigten bei der Bargeldabhebung im Geldinstitut. Nach jetzigem Ermittlungsstand bestieg der Herr im Anschluss sein Fahrzeug, in das er zeitgleich das abgehobene Bargeld legte, als ihn eine weitere Person ansprach und ablenkte. Diese Person hatte kurz zuvor unbemerkt Geldscheine an der Fahrerseite des PKW ausgelegt und wies den Herrn nun auf diese hin. Während des Ablenkungsmanövers gelang es dem Mittäter das zuvor durch den Geschädigten abgehobene Geld aus dem Fahrzeug zu entnehmen. Beide Täter konnten mit dem erbeuteten Geld unerkannt fliehen, es liegt jedoch eine Personenbeschreibung vor.

Einer der Täter sei um die 170 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt und habe dunkle, etwas längere Haare sowie einen graumelierten Dreitagebart. Zur Tatzeit sei er mit einem grauen Pullover, einer dunklen Stoffhose, schwarzen Sneakern und einer blauen Cap bekleidet gewesen. Zudem habe er einen schwarzen Rucksack getragen. Die zweite männliche Person sei deutliche kleiner, zwischen 45 und 55 Jahre alt und von etwas kräftigerer Statur. Der Mann habe eine auffällige beige Steppweste mit einem dunklen T-Shirt darunter, eine dunkle Stoffhose und eine beige-grünliche Cap getragen, unter der dunkle Haare zu erkennen waren.

Es wird darauf hingewiesen hohe Bargeldbeträge grundsätzlich nie unbeobachtet zu lassen und vorsichtig auf Ablenkungen nach einer großen Abhebung zu reagieren. Im Zweifel lassen Sie sich bei einer großen Bargeldabhebung von einer Vertrauensperson begleiten.

Das Kommissariat 12 ermittelt im Fall des Diebstahls und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Ricarda Blucha

