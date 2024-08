POL-HAM: Unfallflucht auf dem Vorsterhauser Weg

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Samstag, 17. August, zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr, einen geparkten Mazda in einem Parkhaus am Richard-Matthaei-Platz. Der rote Mazda war im Bereich "A3" des Parkhauses abgestellt und weist einen Schaden an der linken Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. ...

