Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mazda bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Samstag, 17. August, zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr, einen geparkten Mazda in einem Parkhaus am Richard-Matthaei-Platz.

Der rote Mazda war im Bereich "A3" des Parkhauses abgestellt und weist einen Schaden an der linken Fahrzeugseite auf.

Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell