POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung des Landratsamts Waldshut und des Polizeipräsidiums Freiburg Landkreis Waldshut: Verstoß gegen artgerechte Hundehaltung - Strafanzeige erstattet

Freiburg (ots)

Die Polizei und das Veterinäramt des Landratsamts haben am Dienstag, den 08.10.2024, in einer Gemeinde im nördlichen Bezirk des Landkreises eine mutmaßlich nicht tierschutzgerechte Hundehaltung aufgelöst. Die Behörden haben über zehn Hunde vorgefunden, welche nicht artgerecht gehalten worden sein sollen. Einzelne Hunde hätten sich dabei in einem schlechten Allgemeinzustand befunden. Die Räumlichkeiten, in welcher die Tiere gehalten wurden, hätten sich in einem stark verschmutzen und unreinen Zustand befunden. Die Hunde wurden durch das Veterinäramt beschlagnahmt und vorübergehend anderweitig untergebracht. Eine tierärztliche Begutachtung wurde veranlasst und Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen erstattet.

