Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Einbruch mit Täterfestnahme, Sachbeschädigung und Geschwindigkeitskontrollen

Heilbronn (ots)

Assamstadt: Unfall an Kreuzung

Am Mittwochmorgen kam es in Assamstadt zu einem Unfall mit einem Sachschaden im vierstelligen Bereich. Ein 46-jähriger Seat-Fahrer fuhr auf der Industriestraße und wollte nach rechts in die Mergentheimer Straße abbiegen, wo er eine 50-jährige Skoda-Fahrerin übersah. Es kam zu einer Kollision, bei dem ein Sachschaden von rund 6.500 Euro entstand.

Dittigheim: Einbruch in Gartenhütte mit anschließender Täterfestnahme

Der Einbruch in eine Gartenhütte in Dittigheim am Mittwochabend endete in einer Festnahme. Ein 43-Jähriger lief auf dem Gartengrundstück eines 49-Jährigen umher, was durch eine Videoüberwachungskamera beobachtet werden konnte. Die Polizei wurde verständigt und fuhr den Ort an. Dort stellte sich heraus, dass die sich dort befindliche Gartenhütte aufgebrochen und durchwühlt worden war. Es wurden Gartengeräte im Wert von rund 1000 Euro entwendet. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Täter anschließend gestellt werden. Er hat nun mit einer Anzeige zu rechnen.

Tauberbischofsheim: Sachbeschädigung an Krankenhaus

Zwischen vergangenem Freitag, um 22 Uhr und Montag, um 8 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Wand eines Krankenhauses in Tauberbischofsheim. Die Täter versahen die rückwärtige Seite des Krankenhauses mit Schriftzeichen in silberner Farbe. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Ahorn: Unfall mit Totalschaden

Ein Unfall am Mittwochmorgen in Ahorn endete mit einer leichten Verletzung und einem Totalschaden. Ein 19-jährgier BMW-Fahrer fuhr gegen 7.30 Uhr die Landesstraße 1095 in Fahrtrichtung Boxberg entlang und wollte auf die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn nach links abbiegen. Dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden 38-jährigen Audi-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurde abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sicherte die Feuerwehr mit einem Fahrzeug die Unfallstelle und regelte den Verkehr.

L513/Boxberg: Unfall mit anschließender Unfallflucht

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Unfall auf der Landesstraße 513 bei Boxberg, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr auf der L513 von Boxberg-Bobstadt in Fahrtrichtung Assamstadt. Kurz nach Bobstadt hielt sich der Lkw-Fahrer wohl nicht möglichst weit rechts, weshalb sein Fahrzeug mit dem eines 39-jährigern Pkw-Fahrers kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Bei dem Lkw soll es sich um einen Ford Transit handeln, das Kennzeichen ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten und Angaben zum Unfallhergang oder dem Kennzeichen machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

K2824/Wertheim: Geschwindigkeitskontrollen

Am Dienstag wurden zwischen 10.25 Uhr und 11.20 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an der Kreuzung 2824 Kembacher Weg/Höhenfelder Straße durchgeführt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit betrug dort 50 km/h. Es wurden 70 Fahrzeuge gemessen, 12 davon überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 33 km/h. Sie haben nun mit einer Anzeige zu rechnen.

