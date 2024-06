Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Pizzeria

Erfurt (ots)

Einbrecher machten in Erfurt in der Nacht zu Dienstag große Beute. Die Unbekannten hatten zunächst versucht, über die Eingangstür in eine Pizzeria im Norden der Landeshauptstadt einzubrechen. Dort scheiterten sie und versuchten ihr Glück an einem Fenster. Durch dieses gelangen sie schließlich in die Räumlichkeiten des Geschäfts und machten sich auf die Suche nach Beute. In einem Tresor fanden sie mehr als 9.000 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher und hinterließen dabei einen Schaden von etwa 2.000 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell