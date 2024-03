LPI-G: Simson S51 im Visier

Greiz (ots) - Seelingstädt: Gewaltsam drangen die Täter in der Zeit von Freitagnachmittag (15.03.2024) zu Sonntagmorgen (17.03.2024) in die Räumlichkeiten eines Betonwerkes in der Ronneburger Straße ein. U.a. stahlen die Täter aufgefundenes Bargeld in geringer Menge sowie eine Werkzeugmaschine, welche in Tatortnähe wieder aufgefunden wurde. Ebenso bekannt wurde der Einbruch in zwei in unmittelbarer Nähe befindliche ...

