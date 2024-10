POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Beinahe-Unfall auf der L519

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Mehrere Anzeigen nach Kontrollen in der Innenstadt Beleidigung, Betäubungsmittel, Messer - mehrere Personen wurden am Mittwoch in der Heilbronner Innenstadt angezeigt. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn waren am Abend in der Innenstadt unterwegs und kontrollierten 66 ...

mehr