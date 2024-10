Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Sachbeschädigung durch Grafitti, Betrunken mit dem Auto unterwegs, Unfall mit Fahrerflucht, Betrunken Unfall mit hohem Sachschaden verursacht

Heilbronn: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti in Neckargartach und Böckingen

Am Donnerstag wurde das Polizeirevier Böckingen über mehrere Graffiti-Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden informiert. Gegen 21.45 Uhr meldete eine Anwohnerin aus der Königsberger Straße in Neckargartach, dass der Pkw ihres Ehemanns durch das Aufsprühen von Graffitis beschädigt wurde. Eine Zeugin, die das Fahrzeug beim Vorbeifahren bemerkte, entdeckte mehrere Hakenkreuze auf den Türen des Fahrzeugs. Die Höhe des Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein weiterer Fall wurde um 17 Uhr im Stäffelesweg in Böckingen gemeldet. Dort sprühte eine unbekannte Täterschaft das Wort "ABK" in blauer Farbe auf einen geparkten Pkw sowie auf eine Straßenlaterne, ein Geländer und den Boden. Eine Kinderschaufel wurde ebenfalls besprüht und in einem öffentlichen Mülleimer zurückgelassen. Auch hier kann bislang keine Einschätzung zur Schadenshöhe getroffen werden Bereits in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag wurde die Fassade eines Gebäudes in der Frankenbacher Straße in Neckargartach mit schwarzer Farbe und den Ziffern "78" besprüht. Die Polizei Böckingen hat Ermittlungen zu den Graffiti-Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Neckarsulm: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am Donnerstagabend wurde in der Weinstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei fiel ein Fahrer auf, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von 1,3 Promille an. Der 45-Jährige wurde daraufhin für eine Blutentnahme zum Revier verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Neckarsulm: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Donnerstagvormittag stelte eine Pkw-Besitzerin beim Beladen ihres Fahrzeugs in der Gottfried-Leibniz-Straße fest, dass ihr Fahrzeug an der rechten Seite beschädigt wurde. Vermutlich entstand der Schaden zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr, durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor, und die Polizei Neckarsulm ermittelt wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Untergruppenbach: Unfall mit Alkoholeinfluss und mehreren beschädigten Fahrzeugen

Rund 35.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am frühen Donnerstagmorgen in Unterguppenbach. Gegen 4.45 Uhr kam ein Pkw-Fahrer auf der Ilsfelder Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Durch den Aufprall wurden drei weitere Fahrzeuge sowie ein Anhänger ineinander geschoben und beschädigt. Der 55-Jährige blieb unverletzt, jedoch war sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Mann während der Unfallaufnahme stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp über 1,1 Promille an. Der Führerschein des Fahrers wurde daraufhin sichergestellt und er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

