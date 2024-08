Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Haus am Templerweg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagvormittag (01.08.) zwischen 9 und 12:25 Uhr in ein Haus am Templerweg in Hiltrup eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter durch ein Fenster in das Haus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchten anschließend in unbekannte Richtung. Mögliches Diebesgut ist derzeit Teil der Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell