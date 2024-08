POL-GM: Auto landete auf dem Dach

Wipperfürth (ots) - Am 26.08.2024 um 16:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Marienheider mit seinem BMW die Gummersbacher Str. in Richtung Marienheide. Zeitgleich befuhr eine 18-jährige Marienheiderin mit ihrem Audi die Gummersbacher Str. in Richtung Wipperfürth. Aus ungeklärter Ursache geriet der 22-jährige in Höhe der Ortschaft Klaswipper in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge, wobei beide ...

