Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorrad fährt auf PKW auf - Motorradfahrer verletzt sich schwer

Hückeswagen (ots)

Am 26.08.2024 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Hückeswagener mit seinem Mercedes die L 68 aus Richtung Hückeswagen Wiehagen kommend in Richtung Dreibäumen. In der Ortschaft Hückeswagen-Scheideweg wollte er nach links auf die L 68 in Richtung Straßweg abbiegen. Ein ihm folgender 17-jähriger Motorradfahrer aus Hückeswagen fuhr dabei auf ihn auf und verletzte sich schwer. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Motorrad wurde schwer beschädigt war nicht mehr fahrbereit. Die L 68 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Neben der Polizei war der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell